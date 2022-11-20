وقال الدكتور محمد الخشت، إن الحملة استهدفت رفع مستوى الوعى بسرطان الثدى ووسائل الوقاية منه للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعى، وذلك من خلال توزيع النشرات التوعوية وتقديم الدعم لمنتسبات الجامعة وحثهم على إجراء الفحوصات الدورية.
وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تكثف جهودها لرفع مستوى الوعى بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى ووسائل الوقاية منه، ومعالجته بالمجان للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعى، وتقدم الدعم اللازم للتوعية بشأنه، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة له وعلاجه بشكل مبكر، حيث يعد سرطان الثدى من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء فى جميع أنحاء العالم ويساهم الكشف المبكر عنه فى ارتفاع نسب الشفاء منه بشكل سريع.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحملة تشمل كافة المعلومات المتعلقة بسرطان الثدى لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات والعاملات، إيمانا من جامعة القاهرة بأن صحة كل مصرية تعد جزءا أساسيا من أمان المجتمع واستقراره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة القاهرة تطلق حملة للتوعية بسرطان الثدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.