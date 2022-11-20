جامعة القاهرة تطلق حملة للتوعية بسرطان الثدى

جدة - نرمين السيد - أطلقت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حملة للتوعية بسرطان الثدى للسيدات والفتيات بالمجتمع الجامعى، وذلك بالتعاون مع مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى، بالتزامن مع اليوم العالمى للتوعية بسرطان الثدى.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن الحملة استهدفت رفع مستوى الوعى بسرطان الثدى ووسائل الوقاية منه للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعى، وذلك من خلال توزيع النشرات التوعوية وتقديم الدعم لمنتسبات الجامعة وحثهم على إجراء الفحوصات الدورية.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تكثف جهودها لرفع مستوى الوعى بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى ووسائل الوقاية منه، ومعالجته بالمجان للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعى، وتقدم الدعم اللازم للتوعية بشأنه، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة له وعلاجه بشكل مبكر، حيث يعد سرطان الثدى من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء فى جميع أنحاء العالم ويساهم الكشف المبكر عنه فى ارتفاع نسب الشفاء منه بشكل سريع.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحملة تشمل كافة المعلومات المتعلقة بسرطان الثدى لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات والعاملات، إيمانا من جامعة القاهرة بأن صحة كل مصرية تعد جزءا أساسيا من أمان المجتمع واستقراره.