الداخلية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الطفل (صور)

جدة - نرمين السيد - احتلفت أجهزة وزارة الداخلية، بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الطفل، الموافق 20 نوفمبر من كل عام، ونظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، زيارات إلى عدد من "مدارس الأطفال "أصحاء – ذوى احتياجات خاصة" – دور رعاية الأطفال الأيتام "أصحاء – ذوى احتياجات خاصة"– مستشفيات الأطفال"، وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وصرف الأدوية لهم بالمجان، وكذا تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الاحتفال.





واستقبلت عدد من الأجهزة الأمنية بمديريات أمن القاهرة والجيزة والغربية والبحيرة والمنوفية، زيارات لعدد من الأطفال للمشاركة فى الاحتفال بتلك المناسبة إلى جانب التعرف على الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أمن المواطنين وتقديم بعض الهدايا العينية لهم احتفالا بتلك المناسبة.

ونظمت مديرية أمن القاهرة، يوما ترفيهيا بإدارة شرطة الخيالة بالقاهرة لعدد 100 طفل من طلبة مدارس القاهرة "أصحاء، ذوى احتاجات خاصة"، واستقبلتهم باحتفالية تضمنت عروضا لموسيقى الشرطة وأخرى للخيالة، وجرى توزيع الهدايا العينية عليهم.

ولاقى ذلك استحسان الطلبة والمشرفين عليهم، ويأتى ذلك إيمانا من وزارة الداخلية بأن قيمة الوعى لدى النشئ يعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن.

كما جرى تنظيم زيارة إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال ومستشفى أبوالريش للأطفال بالمنيرة، وتقديم الهدايا العينية لأسر الأطفال المحجوزين بهما والمترددين على العيادات الخارجية، بالإضافة إلى عدد من مستشفيات الأطفال بمختلف مديريات الأمن.

ويستقبل قطاع الخدمات الطبية، بهذه المناسبة الأطفال ويوقع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات الشرطية وصرف العقاقير الطبية والأدوية مجانا لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم، خلال الفترة المسائية من الساعة "5 حتى 8 مساء".

يأتى ذلك فى إطار الترجمه الواقعية لحرص وزارة الداخلية، على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.