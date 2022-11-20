الداخلية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الطفل (صور)

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واستقبلت عدد من الأجهزة الأمنية بمديريات أمن القاهرة والجيزة والغربية والبحيرة والمنوفية، زيارات لعدد من الأطفال للمشاركة فى الاحتفال بتلك المناسبة إلى جانب التعرف على الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أمن المواطنين وتقديم بعض الهدايا العينية لهم احتفالا بتلك المناسبة.
ونظمت مديرية أمن القاهرة، يوما ترفيهيا بإدارة شرطة الخيالة بالقاهرة لعدد 100 طفل من طلبة مدارس القاهرة "أصحاء، ذوى احتاجات خاصة"، واستقبلتهم باحتفالية تضمنت عروضا لموسيقى الشرطة وأخرى للخيالة، وجرى توزيع الهدايا العينية عليهم.
ولاقى ذلك استحسان الطلبة والمشرفين عليهم، ويأتى ذلك إيمانا من وزارة الداخلية بأن قيمة الوعى لدى النشئ يعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن.
كما جرى تنظيم زيارة إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال ومستشفى أبوالريش للأطفال بالمنيرة، وتقديم الهدايا العينية لأسر الأطفال المحجوزين بهما والمترددين على العيادات الخارجية، بالإضافة إلى عدد من مستشفيات الأطفال بمختلف مديريات الأمن.
ويستقبل قطاع الخدمات الطبية، بهذه المناسبة الأطفال ويوقع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات الشرطية وصرف العقاقير الطبية والأدوية مجانا لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم، خلال الفترة المسائية من الساعة "5 حتى 8 مساء".
يأتى ذلك فى إطار الترجمه الواقعية لحرص وزارة الداخلية، على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.
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