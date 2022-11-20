الإسكان: مهلة 3 أشهر لاستلام أراضى «بيت الوطن» بضوابط محددة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق، فى اجتماعه، على منح مهلة لمدة 3 أشهر، من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة المخصصة بمشروع بيت الوطن، السارى تخصيصها، أو التى تم إلغاؤها لعدم الاستلام، أو صدر بشأنها موافقة بإعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا، ولم يتم السداد، شريطة سريان مدة التنفيذ الأصلية 5 سنوات، والتى تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام.





وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على الشروط التالية، أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، والتنازل عن أى قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة فى هذا الشأن، وسداد أى مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وذلك قبل الاستلام، مع العلم بأنه لا يترتب على هذه التيسيرات أى ترحيل للأقساط. وأشار الوزير، إلى أن منح المهلة لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة المخصصة بمشروع بيت الوطن، يأتى فى إطار اهتمام الهيئة بالتيسير على المواطنين المصريين فى الخارج، وتحقيق الهدف من طرح برنامج بيت الوطن، وهو ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتحقيق رغبتهم فى تملك وبناء مسكنهم الخاص، حيث حقق المشروع نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالا واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أن أطلقته الوزارة فى مطلع عام 2012، وتم طرح 8 مراحل من المشروع حتى الآن، شملت آلاف قطع الأراضى السكنية للأفراد، وآلاف الوحدات السكنية، وقطع أراض بأنشطة خدمية متعددة.

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