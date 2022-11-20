معهد الفلك: تحديث المشروعات البحثية لتخفيف تداعيات تغير المناخ على مصر

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور جاد القاضى استمرار المعهد فى تطبيق وتحديث مشروعاته البحثية، والعمل مع مؤسسات الدولة والجهات الدولية؛ لمواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها على الأراضى المصرية.





وأشار القاضى، إلى دور المعهد فى الكشف عن المواقع الأثرية باستخدام التكنولوجيات الحديثة، وكذلك دراسة المخاطر التى تواجه تلك المناطق الأثرية سواء غزو المياه الجوفية أو التوسع العمرانى.

وأوضح أن المعهد شارك فى عدة فعاليات وأنشطة على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ (COP27) بشرم الشيخ، منها تنظيم ندوة بمشاركة الدكتور محمد سلطان أستاذ الجيولوجيا والاستشعار عن البعد بجامعة ويست ميتشجان الأمريكية، تناولت دور المعهد فى رصد تداعيات التغيرات المناخية على بعض المناطق.

وقال "إن تلك الندوة تضمنت أيضا محاضرة للدكتور خالد زهران أستاذ الجيوفيزياء ورئيس قسم ديناميكية الأرض بالمعهد تناولت ظاهرة هبوط دلتا النيل وارتفاع منسوب سطح البحر ومدى تأثير بعض المدن الساحلية المصرية بهذه التغيرات فى المستقبل القريب، وذلك من خلال شبكات الرصد التى يمتلكها ويديرها المعهد".

وأضاف أن المعهد شارك كذلك فى الفعاليات التى نظمتها وزارة السياحة والآثار فى جلسة بعنوان "تأثير المناخ على التراث الثقافى فى مصر- تحديات وحلول"، والتى عقدت بمتحف شرم الشيخ، وتم استعراض بعض الحالات الدراسية والمشروعات التى قام بها المعهد بالتنسيق مع الوزارة وبعض البعثات الأجنبية العاملة فى مصر.

وأشار إلى فعاليات الندوة التى نظمتها هيئة الإيسيسكو فى جناحها بشرم الشيخ بعنوان "تأثير التغيرات المناخية على المواقع التراثية"، وتم خلالها عرض دور المعهد فى دراسة تأثير التغيرات المناخية وتداعياتها على المواقع التراثية فى عدد من المواقع المصرية وبعض الدول الإسلامية التى للمعهد شراكة معها.

ولفت إلى أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية شارك فى ندوة منظمة "اليونسكو" عن "المخاطر الطبيعية التى تواجه المنطقة العربية"، وفى مقدمتها الزلازل والتسونامى وبخاصة فى المناطق الساحلية، بالإضافة الى تداعيات التغيرات المناخية.