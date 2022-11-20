رئيس وزراء باكستان يشيد بإنشاء صندوق ”الخسائر والأضرار” فى COP27

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، بإنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) التي عقدت في شرم الشيخ.

ووصف شهباز شريف - بحسب صحيفة إكسبريس تربيون الباكستانية، موافقة المشاركين في COP27 على إنشاء الصندوق بأنها "الخطوة المحورية الأولى نحو تحقيق هدف العدالة المناخية".

كما أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بجهود وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمن وفريقها خلال قمة COP27.

من جانبها، رحبت شيري رحمن - في تغريدة على (تويتر) - بالإعلان عن الموافقة على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، مضيفة أن هذه خطوة أولى مهمة في إعادة التأكيد على المبادئ الأساسية للعدالة المناخية.

كما أشاد المفوض السامي البريطاني في باكستان، كريستيان تورنر، بجهود وزيرة التغير المناخي، وقال إن الوقت قد حان الآن لتحويل الالتزامات إلى أفعال.