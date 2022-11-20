وزيرة التضامن تتابع مع محافظ البحر الأحمر حادث سير بطريق رأس غارب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - القباج توجه مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر.. وتعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي

تتابع السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع السيد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر حادث السير الذي وقع بطريق رأس غارب الغردقة، حيث اصطدام أتوبيس بسيارة نقل بطريق رأس غارب الغردقة، أدي لمصرع ما يقرب من 12 شخصا وإصابة 30 آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر.

وقد تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة وفقا لمدة بقاء المصاب بالمستشفي، كما تقرر صرف مساعدة تكافلية للأسر.

وتقدمت القباج بخالص التعازي لأسر الضحايا، موجهة بتقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة، وتعبئة المزيد من الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي.