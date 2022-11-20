أسيوط تطلق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - أعلن عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية، ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع لتحقيق المستهدف، والذى يبلغ 110 آلاف رأس من الأبقار والجاموس، و45 ألف رأس أغنام وماعز على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة.





يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأكد محافظ أسيوط – فى بيان صادر اليوم الأحد – على دعمه الكامل للحملة موجها رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وتوعية المواطنين بأهمية التحصين لحماية الحيوانات والحفاظ عليها. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض.. مناشدا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات. من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح بدارى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط أن المديرية وكافة الإدارات قد استعدت للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل فى كل المراكز والقرى فى وقت واحد والاستمرار فى الحملة حتى تحقيق المستهدف. وأكد أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

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