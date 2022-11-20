سامح شكري: أكثر من 66 ألف مشارك حضروا مؤتمر المناخ Cop 27 بشرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 11:28 صباحاً - قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ شهد مشاركة كبيرة جدا، حيث فاقت الأعداد 66 ألف مشارك، معلقا: "هذا أكبر عدد من المشاركين يحضرون مناسبة مثل هذه".

أضاف سامح شكري، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الختامي لقمة COP 27، أن ما حققه مؤتمر COP 27 يؤكد أن قمة شرم الشيخ هي قمة التنفيذ، حيث لم يكتفِ بالقرارات التقليدية، بل سعى منذ اللحظة الأولى والإعداد خلال السنة الرئاسية – الانتقال من الرئاسة البريطانية إلى المصرية- لتكريس أهمية التنفيذ، وتجسد ذلك في النجاح بعد مشاورات مطولة ودقيقة، بأن يضع على جدول الأعمال قضية الخسائر والأضرار، وأن يتعدى ذلك بأن يتم اعتماد مقرر ينشئ لأول مرة صندوقا للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات الضخمة خاصة في الدول النامية.