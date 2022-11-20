الرئيس السيسي يصل إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 11:28 صباحاً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم.

جاء ذلك بحسب ما أكده المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي.

وكان الحساب الرسمي لكأس العالم قطر 2022 زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر لحضور حفل افتتاح المونديال، ونشر حساب كأس العالم صورة للرئيس السيسي وعلق: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى قطر اليوم لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 تلبيةً لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر .

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمى تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه الأمير "تميم بن حمد آل ثاني"، أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر.

يقص منتخب قطر شريط منافسات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم، على أرضه ووسط جماهيره، بمواجهة منتخب الإكوادور، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، على ستاد "البيت" بمدينة الخور.

ويعد مونديال 2022 هو الأول على الإطلاق الذى يقام فى العالم العربي، والثانى الذى يقام فى قارة آسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، كما أنها تعد المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها البطولة خلال الشتاء.