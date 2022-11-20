سامح شكري: المشاركون بمؤتمر المناخ لديهم إرادة لمواجهة التحديات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 11:28 صباحاً - قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن الموضوعات الشائكة التي تم التركيز عليها خلال فعاليات قمة المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ، تم التداول حولها فيما بين الأطراف دون التوصل إلى نتيجة، لذلك انتهجت مصر مسار يتيح مشاركة كافة الأطراف ويتيح استمرار هذه المشاورات.

أضاف شكري، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الختامي لقمة COP 27، أن رئاسة مصر لمؤتمر المناخ أخذت على عتاقها أن تصدر نصوص رئاسية، وأن تتداول حولها بشكل غير رسمي ثم في أطر أكثر شمولية حتى تتوصل لأن تكون هذه النصوص أرضية للوصول إلى التوافق، ونتيجة المؤتمر، اليوم، أثبتت أن الاتصال الوثيق بكل المشاورات على مدى الأسبوعين الماضيين للاستماع إلى كافة الآراء بشفافية لكل ما طرحته الرئاسة دون ضجيج أو الظهور المباشر.

وتابع الوزير: "كل المشاركين قد أدلوا بدلوهم بشكل جيد والكل لديه الإرادة ولا أحد منهم سيخذلنا، وأنا أحترم الجميع وكل المشاركين الذين تعهدوا بالوقوف أمام تلك التحديات".