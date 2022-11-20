تموين الدقهلية: توريد 71 ألف طن أرز شعير

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد محمد دايرة أن حصيلة توريد الأرز الشعير من المزارعين إلى مواقع التجميع بالمحافظة وعددها 31 موقعا، بلغت 71 ألفا و392 طنا و552 كجم منذ بداية التوريد حتى الآن.





وأهاب وكيل وزارة التموين، جميع المزارعين بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بتنظيم التداول على الأرز الشعير وعدم تخزينة بغرض حجبه عن التداول واحتكاره، موضحا أن الممتنعين عن التوريد أو القائمين بتخزين الأرز الشعير بأماكن غير معتمدة من قبل وزارة التموين يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم وفقا لما حددته القرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن وأن ما يتم توريده من الأرز الشعير يتم صرفه بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام الفعلى للمحصول. وأكد وكيل الوزارة أن هناك توجيهات بتسهيل عمليات ‏التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق ‏للمواصفات، مشيرا إلى أن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر ‏عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.

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