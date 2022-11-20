«معلومات الوزراء» يستعرض تحديات تطبيق الحكومة الإلكترونية فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى العدد الرابع الذى أصدره مركز المعلومات من سلسلة آفاق إدارية، وهى دورية تقدم محتوى تطبيقى ذات قيمة مضافة وعائد مباشر للقادة المديرين عبر المؤسسات والثقافات المختلفة.

وأرجع ذلك للانتشار البطئ للحكومة الالكترونية فى القارة، موضحا أن الدول الإفريقية لديها عدد أقل من مبادرات الحكومة الالكترونية مقارنة بالدول الصناعية، كما أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الواقع الأفريقى أقل مقارنة بالدول الصناعية وعلاوة على ذلك فإن الأفارقة يستخدمون أجيالا أقدم من التكنولوجيا.

وناقش العدد، من خلال مقالات ورؤى وآراء الخبراء المشاركين فيه، أهمية الحكومة الإلكترونية والتى من أبرزها قدرتها على تعزيز أفضل نماذج الحوكمة الرشيدة حيث تساعد فى تحقيق قدر أكبر من الكفاءة فى الأداء الحكومى من خلال رفع مستوى أداء وتقديم الخدمات، عبر القضاء على العمليات الإدارية غير الفعالة وتجنب الاختناقات والروتين فى عملية تقديم الخدمة قدر الامكان، كذلك تهدف مبادرات الحكومة الإلكترونية أيضا إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية ومشاركة المواطنين.

وأشار إلى وجود العديد من التحديات التى تواجه التنفيذ الناجح لمبادرات الحكومة الإلكترونية فى الدول الأفريقية ولعل من أبرزها، البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب قضايا أخرى مثل الموارد البشرية والإطار القانونى والوصول إلى الإنترنت، والفجوة الرقمية، واللغة والأمية.

كما ناقش أداء المنظمات، حيث سلط الضوء على التحديات التى تواجه سوق العمل فى البيئة الاقتصادية الجديدة وكان من أبرزها، رأس المال المعرفى وهو محصلة القدرات المعرفية أو التبادل المعرفى بين قوة العمل البشرية والتى بدورها يمكن أن تستخدم فى خلق ميزة تنافسية وقيمة مضافة للمنظمة، والعولة، وهى ظاهرة عالمية تعتمد على تبادل تدفق الموارد وأسواق المنتج المختلفة والمنافسة بين مجالات الأعمال المختلفة والتى تصف الاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى التقدم التكنولوجى الذى يحدث من خلال التحول المستمر فى بيئة العمل الحديثة من خلال الانترنت وشبكات الأعمال والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التنوع فى مصادر الموارد البشرية ومن أهم مظاهر التحيز الناتج عن التنوع فى الموارد البشرية العنصرية والتمييز والتفرقة.

وسلط الضوء على الإدارة الالكترونية للمشروعات المعاصرة فى ظل الاقتصاد والتحول الرقمى، حيث يتعين على الشركات أن تقوم بعدد من الوظائف أبرزها: بحث المستقبل وتحديد المستحيل والممكن، وتمييز وتحديد آليات التفوق فى المستقبل، والتعلم من التغيير والفرص والقيود والمخاطر، والتخلص من سلبيات النجاح ومعوقاته، والتنافسية للحصول على حصة السوق العالمية، وخلق استراتيجية للتشجيع والإحساس بالمشاركة، والمسئولية الاجتماعية، وحماية المستهلك وإرضاء العملاء، والتكيف المستمر مع التحولات والتطورات المستجدة.

وتناول آراء الخبراء والمحللون فى تعزيز القدرات المالية للقطاع الحكومى فى مصر، حيث يعد القطاع المالى للحكومة أحد القطاعات المؤثرة ف الاقتصاد وأصبح نجاح قطاع المالية العامة معيارا للحكم على سلامة ورصانة الاقتصادات وقدرتها على جذب رؤوس الأموال غير المولدة لأعباء مالية، وتم تسليط الضوء على ملامح إطار ملائم لعلاج عجز الموازنة العامة فى مصر كمدخل لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطنى.

واستعرض العدد الإصدار الأخير من "مؤشر المستهلك المستقبلى" لعام 2022، والذى يتم إصداره عن شركة "إرنستآند يانج جلوبال ليميتيد" وهى شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات مقرها لندن، وتعد واحدة من أكبر شبكات الخدمات المهنية فى العالم، واعتمد المؤشر على استطلاع المستهلكين عالميا، ومن خلاله أكدت "كريستينا روجرز" رئيسة الشركة، أن المستهلكين عالميا ينتابهم قلق كبير بشأن المستقبل؛ حيث توقع 63% منهم ألا يتعافى الاقتصاد فى غضون ال12 شهرا القادمة، فيما أشار 62% إلى أنهم يتوقعون زيادة تكاليف معيشتهم خلال ال6 أشهر المقبلة.

وطبقا للمؤشر فرغم تلك الموجات اللانهائية من التغيير وعدم اليقين، فإن المستهلكين يستجيبون بنشاط –أو على الأقل يحاولون-؛ حيث يرغبون فى التحكم فى حياتهم وتشكيلها وفقا لاحتياجاتهم وأولوياتهم، حتى مع استمرار العالم فى طرح تحديات جديدة فى طريقهم. وفى هذا الصدد أشار 58% من المستهلكين إلى أنهم يشعرون بالسيطرة على حياتهم، موضحين أن هذا شيء يريدون حمايته وإطالة أمده.

وتضمن العدد مسح لـ"سيلز فورس ريسيرش" للسكان حول العالم، وتحليل بيانات لأكثر من 3500 فرد، وذلك بهدف الحصول على فحص دقيق لنظرة الموظفين فى احتمالية العودة إلى الحياة الطبيعية للعمل، وما يمكن أن يفعله أصحاب العمل ووكالات النقل التى يعتمد عليها الكثيرون للحفاظ على سلامتهم وإنتاجيتهم.

تجدر الإشارة إلى أن 37% فقط من المشاركين فى الاستطلاع يرون أن العمل عن بعد بدوام كامل هو السيناريو الأكثر جاذبية على المدى الطويل، فى حين يريد 64% قضاء بعض ساعات عملهم على الأقل فى مكتب أو متجر أو مصنع أو أى نوع آخر من أماكن العمل، فيما أشار الاستطلاع أن "الجيل زد"، والذى سيصبح قريبا أكبر شريحة من القوى العاملة، مهتم بشكل خاص بـ"النهج المختلط" الذى يتم فيه تقسيم وقت العمل بين المنزل ومقر العمل ذاته.

وأشار العدد إلى مسح شركة "ديلويت" بعنوان "الابتكار المالى لعام 2022" لمعرفة كيفية استمرار المدراء الماليين فى سويسرا فى تحقيق هدف الاستدامة، والذى سلط الضوء على دور الإدارة المالية فى الاستدامة، واستكشاف العمليات والأنظمة والبيانات؛ وتسليط الضوء على المواهب والمعارات التى قد تمكن الادارة المالية من العمل كمحفز لجهود استدامة الشركة، وسئل المدراء الماليون فى سويسرا عن توقعهم للوضع الحالى للإدارة المالية ورؤيتهم لمستقبلها فيما يتعلق بالاستدامة، وشمل التقرير أيضا أفكارا حول كيفية سد الفجوة بين تطلعات القادة الماليين والقدرات الحالية.