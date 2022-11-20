فى اليوم العالمى.. مبادرات وجهود مصرية لدعم وعى وحقوق الطفل

جدة - نرمين السيد - وشهدت مصر على مدار الـ 8 سنوات الماضية مبادرات هى الأولى من نوعها، لدعم الأطفال صحيا، ومعنويا، بل وماديا، بما يراعى المعنى الحقيقى لحقوق الإنسان.

دعم الشركة المتحدة للطفل

فى هذا الإطار أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

كما أطلقت أكبر شركة إنتاج متخصصة فى محتوى الطفل بكافة مستوياته وهى "نبتة" ستبدأ بـ7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس، ومسابقات.

وقررت المتحدة، تخصيص فقرات فى البرامج الدينية للأطفال، وذلك لتعاليم الدين الصحيح وقيم التسامح والمحبة وتعليم الأطفال، وتخصيص فقرات فى برامج التوك شو يومى الجمعة والسبت "إجازة المدارس"، وأطلقت المتحدة، أكبر مشروع مواهب كرة قدم فى تاريخ مصر وهو "كابيتانو مصر" بالتعاون مع وزارة الشباب.

إحنا معاك

إحنا معاك.. هى مبادرة لدعم الأطفال بلا مأوى، إذ تعد ظاهرة أطفال بلا مأوى من الظواهر الإجتماعية التى يعانى منها المجتمع المصرى والتى تمثل أحد الإشكاليات الرئيسية التى تواجه التنمية، كما أنها تمثل عائقاً أمام تنفيذ مراحل الإنطلاق والنمو لذا كان التوجيه بحلها فى أقرب وقت.

وتهدف المبادرة إلى حماية 80% من أطفال الشوارع بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم، ودمج 60% من أطفال الشارع الموجودين "أسرة – دور رعاية إجتماعية ".

كما تستهدف تطوير البنية التحتية وزيادة القدرات الإستيعابية لـ (6) مؤسسات للرعاية الاجتماعية بالتنسيق المباشر بين صندوق تحيا مصر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتشكيل (17) فرقة عمل بالشارع تعمل من خلال الوحدات الاجتماعية المتنقلة.

صحة الأطفال

على المستوى الصحى، كان اهتمام الدولة واضحا بالأطفال عبر إطلاق مبادرة صحة الأم والجنين، التى تولى عناية فائقة بالأبناء، وتقضى على الأمراض الوراثية.

كما تطرقت حملة 100 مليون صحة إلى فحص أطفال المدارس، لمحاربة السمنة، والتقزم، وغيرها من الأمراض التى قد تؤثر على حياة الأطفال.

الدعم النفسى

حظى الطفل المصرى بدعم نفسى غير مسبوق، عبر إطلاق قانون مواجهة التنمر، الذى بات منتشرا فى الآونة الأخيرة سواء تجاه أطفال "قادرون باختلاف" أو فى المدارس.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وبحسب تعديل الجديد الذى صدق عليه الرئيس السيسى، تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تطبيق نبتة مصر

وأعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة إطلاق تطبيق إلكترونى تحت عنوان "نبتة مصر".

ويتضمن التطبيق ـ وفق الهيئة العامة للاستعلامات ـ خدمات متعددة تسهيلاً على المواطنين فى التواصل والإبلاغ، عن حالات تعرض الأطفال للخطر.

ويسعى المجلس جاهدًا للتيسير على الأهالى الحصول على الخدمات المقدمة وفتح قنوات اتصال متعددة مباشرة مع المواطنين والأطفال.



كما يقدم حزمة من الخدمات من خلال هذا التطبيق وهى خدمات الإبلاغ والدعم والمشورة، كالإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر والأطفال المفقودين والأطفال الذين عثر عليهم بالإضافة إلى خدمات الدعم والمشورة الأسرية للأم والطفل، وهناك سرية تامة لبيانات المتصلين والمبلغين، فضلا عن اتاحة حزمة من المعلومات "الصحية، والنفسية، والقانونية، وإرشادات عن أساليب التربية الإيجابية" التى تهم الأسرة المصرية.