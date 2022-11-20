عاجل- الرئيس السيسى يصل الدوحة لحضور افتتاح كأس العالم

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. سلط الحساب الرسمى لبطولة كأس العالم قطر 2022، الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة القطرية الدوحة اليوم، لحضور حفل افتتاح المونديال. ونشر الحساب الرسمى للمونديال صورة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلق عليها: "الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى سيتوجه إلى قطر اليوم لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 تلبيةً لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر.".

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