مشروعات ذكية تحافظ على البيئة فى كفر الشيخ (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم اختيار 6 مشروعات متميزة فى كفر الشيخ، تم تطبيقها، تنوعت بين تدوير المخلفات والحصول على طاقة نظيفة، وتنفيذ مشروعات الاستزراع السمكى المكثف الصديق للبيئة، وإنتاج السجاد المعالج ضد البكتريا.
جاء ذلك تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 والذى استضافته مصر بمدينة شرم شيخ على مدار أكثر من 10 أيام وانتهت فاعلياته اليوم.
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