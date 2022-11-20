الاتحاد الأوروبى يوجه الشكر لمصر على جهدها فى تنظيم COP27

جدة - نرمين السيد - وجه الاتحاد الأوروبى، اليوم الأحد، الشكر لمصر على جهودها فى تنظيم مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، ومحاولتها الحثيثة للتوفيق بين المواقف التى بدت متباعدة للغاية فى الأيام الأخيرة.





وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس فى الجلسة الختامية للمؤتمر (حسبما جاء على الموقع الرسمى للمفوضية صباح اليوم) دعونا نلقى نظرة فاحصة على ما هو مطروح الآن على الطاولة الختامية لـCOP27 وأن نواجه أنفسنا بالحقيقة حتى لو لم نرغب فى سماعها. فما تحقق حتى الآن لا يكفى لإحراز خطوة إلى الأمام من أجل البشرية وكوكب الأرض ولا يجلب جهودا إضافية كافية من الجهات الرئيسية للانبعاثات لزيادة وتسريع تخفيضات الانبعاثات.

وأضاف تيمرمانس: أن ما تحقق حتى الآن لا يعالج أيضا الفجوة المتسعة بين علم المناخ وسياساتنا المناخية. والاتحاد الأوروبى، من جهته، حاول سد هذه الفجوات وأظهر التزامه الطموح بالتوافق التام مع سيناريو تقييد الاحتباس الحرارى عند 1.5 والقدرة على تحديث المساهمات المحددة وطنيا.

وتابع: حاولنا أن نضعنا جميعا على طريق ثابت نحو بلوغ هدف الـ 1.5. مع الوصول إلى ذروة الانبعاثات العالمية بحلول عام 2025، وعبرنا بشكل واضح عن نيتنا للتخلص التدريجى من الوقود الأحفورى بلا هوادة. لقد سمعنا هذا الأسبوع أن أكثر من 80 دولة تدعم الآن هذا الهدف. والاتحاد الأوروبى لديه شراكات قوية ومثمرة مع العديد من الحاضرين هنا فى شرم الشيخ ووقع بالفعل بعض الاتفاقيات الجديدة المهمة فى هذين الأسبوعين الماضيين.

ودعا تيمرمانس إلى ضرورة اغتنام فرصة الاثنى عشر شهرا القادمة من أجل بذل المزيد لصالح قضية المناخ، نظرا لإدراك حقيقة أن تكلفة التقاعس عن العمل أعلى بكثير من تكلفة الإجراء..وقال: لقد استمعنا على مدار الأسبوعين الماضيين الكثير عن كارثة الفيضانات التى اجتاحت باكستان وما أحل بمنطقة شرق إفريقيا، حيث يستعر جفاف ليس له مثيل وممن يعيشون على الخطوط الأمامية للعواصف الوحشية فى المحيط الهادئ أو منطقة البحر الكاريبى. نعم، إنهم يستحقون دعمنا للخسارة والأضرار التى يواجهونها، لكنهم يستحقون أيضا طموحنا أعلى لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث.

وقال المسئول الأوروبى: لمعالجة تغير المناخ، تحتاج البشرية لجميع التدفقات المالية ودعم التحول منخفض الكربون. والاتحاد الأوروبى جاء إلى هنا للتوصل إلى اتفاق بشأن لغة قوية لكنه يشعر بخيبة أمل لأننا لم نحقق ذلك. إننى أحث البشرية جميعها على أن تواصل جهودها من أجل مستقبل أفضل. ونحن فخورون بمساهمتنا فى إنشاء هذا الصندوق الذى سيخدم أولئك الذين هم فى أمس الحاجة إلى الدعم، لكننى أحثكم جميعا على الاعتراف بأننا جميعا قصرنا فى الإجراءات لتجنب وتقليل الخسائر والأضرار. كان يجب أن نفعل أكثر من ذلك بكثير.

وكانت الدول المشاركة فى "كوب-27" توصلت صباح اليوم الأحد إلى اتفاق شامل للمناخ فى جلسة عامة ختامية. كما أعلن رئيس المؤتمر ووزير الخارجية سامح شكرى أن الوثيقة التى تمثل الاتفاق السياسى فى المؤتمر جرت الموافقة عليها بالإجماع قبل ساعات قليلة.