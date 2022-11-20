انت الان تتابع خبر قضي الأمر نهائيا .. صرف أكثر من 1200 جنيه لأصحاب المعاشات : دور في الحساب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن منافذ الصرف سوف تبدأ عملية صرف معاشات ديسمبر 2022، بداية من يوم الخميس الذي سوف يوافق الأول من الشهر الجديد أسوة بالأشهر السابقة، مع التزامها الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشارت التضامن أنه سوف يتم البدء في الصرف للشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي تضم داخلها 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وهم من يحصلون على أقل من 1000 جنيه شهريا من الخزانة العامة للدولة.

وأضافت الوزارة أن سوف يتم صرف المنحة الاستثنائية والتي تقدر بـ300 جنيه مع مستحقات شهر ديسمبر 2022، بذلك سوف يحصل صاحب المعاش على ما يعادل 1300 جنيه بعد تطبيق هذه الزيادة الجديدة.