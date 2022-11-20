انت الان تتابع خبر إيقاف الدراسة بسبب انتشار الفيروس المخلوي .. التعليم تعلن القرار النهائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على لسان المتحدث الرسمي لها شادي زلطة، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على إيقاف الدراسة بسبب انتشار الفيروس المخلوي في الكثير من محافظات جمهورية مصر العربيةوأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” أنه أن ما يتم تداوله ليس له أساس على أرض الواقع وأنه مجرد إشاعات، مؤكد على أنه لا نيه مطلقاً حول إيقاف الدراسة بسبب انتشار الفيروس المخلوي وأن أمتحانات الفصل الدارسي الأولي سوف يتم عقدها في مواعيدها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أنه تم التشديد على جميع المدارس سواء كان الحكومية أو الخاصة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس بالإضافة إلي مراقبة وملاحظة الطلاب في طابور الصباح، وإذا تم رصد أي طالب حالته ليست مستقرة، تتم إحالته للطبيب فورا.