انت الان تتابع خبر عاجل وبالصور .. مصرع وإصابة أكثر من 35 شخص في حادث مروع بـ”رأس غارب” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقى 11 شخصا مصرعهم بينها أصيب 27 أخرين بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث تصام صباح اليوم الأحد، اتوبيس ركاب بسيارة تريلا ” نقل ثقيل “بطريق الزعفرانة غارب، وتحديدا شمال مدينة رأس غارب ب 40 كيلو،من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” رأس غارب” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.