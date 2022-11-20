انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022: حر في كل حته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022، داخل جمهورية مصر العربية ، مشيرة أنه سوف يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح، في ظل ظاهرة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس مائل للحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل البرودة في ساعات الليل على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة أنه سوف يكون هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.