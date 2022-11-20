رئيس cop 26: قرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار فى قمة شرم الشيخ تاريخى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - وجه الدكتور ألوك شارما، رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP26) ، الشكر إلى سامح شكري والعاملين في مؤتمر "كوب 27"، متابعا: "أوجه الشكر إلى رئيس المؤتمر والعاملين معه.. ورؤساء الهيئات ولم يكن الأمر هينا.. والأمر تاريخي فيما يخص صندوق الخسائر والأضرار.. ويشكل دفعا للعمل المناخي".

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27": "سعيد بهذا الصندوق.. وحجم الاحتياجات يحتاج إلى مساهمة أكبر.. وأمامنا عمل جبار في المستقبل.. وعلينا بناء الثقة من أجل مواجهة التغير المناخي.. واتخذنا تدابير سابقة وعلينا المضي قدما نحو مكاسب كبيرة".

وتابع ألوك شارما: "جئنا إلى شرم الشيخ من أجل إبقاء هدف الدرجة ونصف حيا حتى نبقي على مسارنا.. ما أطلق في "كوب 26" كان نداء من أجل العمل في مواجهة التغير المناخي.. وكررنا النداء هذا العام.. وعلينا اتخاذ تدابير إضافية لازمة من أجل التغير المناخي والحفاظ على الكوكب".