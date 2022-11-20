وزير الخارجية يعلن رفع جلسة COP 27 بعد تحقيق نتائج ناجحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - قال وزير الخارجية، سامح شكري، إنه تم رفع جلسة مؤتمر المناخ COP 27، بنتيجة ناجحة، في ضوء اهتمام مصر بالعمل الدولي متعدد الأطراف، وسعيها الدائم للعمل على تحقيق التوافق والتفاهم وقدرتها من خلال مؤسساتها والمتابعة الدقيقة والمستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الإعلان عن فوز مصر لاستضافة هذا المؤتمر بكل فعالياته.

أضاف شكري، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الختامي لقمة COP 27، أن مؤتمر المناخ شهد على مدى الأسبوعين الماضيين، مشاركة واسعة من حيث حضور 112 رئيس حكومة ودولة، إضافة عقده فعاليات من خلال الشق رفيع المستوى لدوائر مستديرة تناولت العديد من الموضوعات ذات الارتباط الوثيق بقضايا تغير المناخ، وتم خلال المؤتمر طرح الأيام الموضوعية بمشاركة عدد كبير من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، كما تم التفاعل مع كافة المستويات الرسمية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال في أحدث متتالية تفتح مجالات عديد للتعاون مع الشركاء الدوليين في إطار دعم جهود مصر في مجال التخفيف والتكيف، من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ.