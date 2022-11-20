بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية سامح شكرى فى ختام قمة المناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - يقدم "صوت الأمة"، بثا مباشرا لوقائع المؤتمر الصحفي لسامح شكري وزير الخارجية، ورئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، وذلك فى ختام القمة التى عقدت فى مدينة شرم الشيخ.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، قد أكد أنه خلال العام الماضي قابلت الوزراء وأعضاء الوفود والنشطاء والأطفال والشباب والجميع يرغب في جعل هذا الكوكب أكثر احتواء لفرص الحياة الكريمة، مشددا على أن العالم يحتاج إلى بناء الثقة والتراحم والتعاطف والتفاهم المشترك في مواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف شكري، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27": "استمعنا إلى معاناة الملايين وحتى لو كان هناك فجوات في وجهات النظر بين الأطراف في بعض الأحيان.. ولابد من بناء الثقة من أجل العالم الذي يستحق ذلك منا.

وتابع وزير الخارجية: "على مدي السنة الماضية تعاملت مع فريق عمل من الرجال والنساء.. وأعبر لهم عن صادق امتناني على العمل خلال هذا العام.. وأشكر الأمين العام للأمم المتحدة".