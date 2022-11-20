جامعة القاهرة تطلق حملة للتوعية بسرطان الثدي للسيدات والفتيات بالجامعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - د. الخشت: الحملة تستهدف رفع مستوى الوعي ووسائل الوقاية من المرض للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي

د. الخشت: الكشف المبكر عن سرطان الثدي يساهم في ارتفاع نسب الشفاء وصحة كل مصرية تعد جزءًا أساسيًا من أمان المجتمع واستقراره

بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، أطلقت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حملة للتوعية بسرطان الثدي للسيدات والفتيات بالمجتمع الجامعي وذلك بالتعاون مع مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الحملة استهدفت رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي ووسائل الوقاية منه للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي، وذلك من خلال توزيع النشرات التوعوية وتقديم الدعم لمنتسبات الجامعة وحثهم على إجراء الفحوصات الدورية.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تكثف جهودها لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية منه ومعالجته بالمجان للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي، وتقدم الدعم اللازم للتوعية بشأنه، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة له وعلاجه بشكل مبكر، حيث يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم ويساهم الكشف المُبكر عنه في ارتفاع نسب الشفاء منه بشكل سريع.

من جانبه، صرح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحملة قدمت المعلومات المتعلقة بسرطان الثدي لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات والعاملات، إيمانًا من جامعة القاهرة بأن صحة كل مصرية تُعد جزءًا أساسيًا من أمان المجتمع واستقراره.