فحص 3.7 مليون طفل ضمن مبادرة «الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعى لـ3 ملايين، و738 ألف طفل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، لدى الأطفال حديثى الولادة، وذلك منذ إطلاق المبادرة فى سبتمبر 2019.





وبدوره أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى تحويل 244 ألفا و332 طفلا من إجمالى جميع الأطفال، الذين جرى فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدى، فى نفس الوحدة التى تم فحصهم بها، بعد أسبوع من الفحص الأول.

وقال إنه جرى تحويل 24 ألفا و459 طفلا، بعد الاختبار الثانى إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزا على مستوى الجمهورية، لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعى حالته.

ولفت إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعى للأطفال بدء من يوم الولادة وحتى عمر 28 يوما، إلى 3500 وحدة صحية فى جميع محافظات الجمهورية.

وتابع أنه جرى فحص 8 آلاف 437 طفلا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثانى، لا يعنى الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

ونوه بأن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التى يمكن أن تتسبب فى أزمات نفسية للطفل.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، إن شهادة الميلاد تم تحديثها مؤخرا، وإدراج خانة الفحص السمعى بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية.

وذكر أنه جرى تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتى بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلى البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثى الولادة على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة.

ومن ناحيته، نوه الدكتور محى السيد منسق عام المبادرة، بأن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة» وذلك فى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.