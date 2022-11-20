عاجل- شكرى: مصر كانت حريصة على تحقيق التوافق بين وفود COP27

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى فى ختام مؤتمر المناخ COP27 والذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، أن المؤتمر تناول العديد من الموضوعات المرتبطة بمواجهة تغيرات المناخ وحرصنا على الاستماع لجميع الآراء خلال قمة المناخ ونتطلع لاستمرار العمل فى مواجهة التغيرات المناخية.
وتابع: "انتهجنا مسارا يتيح مشاركة جميع الأطراف خلال قمة المناخ والتى شهدت اجتماعات متواصلة على مدار الـ 48 ساعة الماضية بصورة مستمرة للوصول إلى نقطة توافق، ونجحت بعد مشاورات مطولة بأن تضع على جدول الأعمال قضية الخسائر والأضرار".
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