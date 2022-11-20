البابا تواضروس يترأس صلاة قداس ترقية المطارنة بالكاتدرائية

جدة - نرمين السيد - كما يتم رسامة عدد من أساقفة المجمع المقدس مطارنة، منهم الأنبا دانيال أسقف المعادى، الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى، الأنبا باخوم أسقف سوهاج، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على تجليسه بطريركا. ويشارك فى الصلوات عدد كبير من الإساقفة.

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