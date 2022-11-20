سفير مصر بالنمسا يشهد احتفالية مرور 50 سنة على تأسيس النادى المصرى فى فيينا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى احتفال الجالية المصرية فى النمسا الليلة الماضية بمرور 50 سنة على تأسيس النادى المصرى فى فيينا وهو أبرز كيانات الجالية.

شارك فى الاحتفال القنصل العام محمد البحيرى وهشام أنيس مدير مصر للطيران فى النمسا ولفيف من ممثلى الجاليات العربية وعدد كبير من أبناء الجالية، وأشرف على الاحتفال عبد الباسط مقلد رئيس النادى المصرى.

وألقى رئيس النادى كلمة استعرض فيها تاريخ النادى العريق وإسهاماته البارزة فى خدمة الجالية، وتم تكريم عدد من الرموز الأوائل والرؤساء السابقين وقيادات السفارة.