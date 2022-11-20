شكرى: الدول المتضررة من تغير المناخ معظمها نامية

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر ستستمر خلال رئاستها لقمة المناخ هذا العام حتى يتم تسليمها إلى دولة الإمارات الشقيقة، فى التنسيق مع الرئاسة المعينة للقمة من أجل العمل من خلال الفعاليات المتخلفة من أجل الدفع قدما فى قضية التعامل مع تغير المناخ.





وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى فى ختام مؤتمر المناخ COP27، والذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، أن الدول المتعرضة للأخطار معظمها دول نامية وقررت التوصيات التأكيد على تمويل هذه الدول حتى تستطيع أن تقوم بمسؤوليتها تجاه تغير المناخ. وتابع: "لا بد للدول المتضررة من تغير المناخ أن يتوفر لها الموارد والتكنولوجيا والتمويل الذى يؤهلها لأن تضطلع بهذه المسؤولية".

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