عاجل- شكرى: ما حققه COP27 هو التأكيد الحى على أنه مؤتمر للتنفيذ

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن قمة شرم الشيخ نجحت بعد مشاورات مطولة فى أن تضع على جدول الأعمال قضية الخسائر والأضرار، مضيفا أن ما حققه مؤتمر المناخ هو التأكيد الحى على أنه مؤتمر للتنفيذ.





وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى فى ختام مؤتمر المناخ COP27 والذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، أن تحقيق ذلك يعد نجاحا للمؤتمر والأطراف ولمصر التى ترأست المؤتمر ودعمته وعملت على تجاوز كل التحديات المرتبطة من مشاورات وقيادة العمل بشكل موضوعى وشفاف ومكتمل لكل العناصر التى أسهمت. وتابع: "برنامج شرم الشيخ للتكيف خطة عمل أخرى تؤكد الطموح للحفاظ على درجة حرارة الكوكب عند 1.5 درجة تفتح الباب أمام الإجراءات الحكومية فى العمل فى مجال تخفيف الانبعاثات الكربونية".

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