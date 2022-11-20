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ممثل المجموعة الإفريقية بـCOP27: شكرا مصر حكومة وشعبا على نجاح مؤتمر المناخ

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أحمد عبد الرؤوف 2022-11-20 10:00 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وجه ممثل دولة زامبيا، والمجموعة الأفريقية فى الجلسة الختامية لقمة المناخ، الشكر إلى رئيس مؤتمر المناخ COP27، ووزير الخارجية سامح شكرى، على طريقة إدارة الجلسات باسم قارة إفريقيا.

وقال ممثل زامبيا -خلال كلمته فى الجلسة الختامية لقمة المناخ- إن إدارة شكرى للجلسة، مكننا من الوصول إلى نتائج ملموسة وواضحة، موجها الشكر أيضًا إلى جميع المشاركين والوفود.

وأعرب ممثل المجموعة الأفريقية، عن تقديره لمصر حكومة وشعبا، على حسن الترحاب والضيافة، وخروج المؤتمر بهذا الشكل الناجح واصفا إياه بـ«نقطة ناجحة».

وأضاف أن بلاده شرفها إلقاء بيان المجموعة الأفريقية، التى تضم صوته إلى صوت بيان مجموعة الـ 77 فى إطار مواجهة التغير المناخى.

واختتم ممثل زامبيا بأن قرارات ختام المؤتمر اليوم، تعطى ثمة بصيص أمل، نحو الالتزام والتنفيذ فى مواجهة التغيرات المناخية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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