وقال ممثل زامبيا -خلال كلمته فى الجلسة الختامية لقمة المناخ- إن إدارة شكرى للجلسة، مكننا من الوصول إلى نتائج ملموسة وواضحة، موجها الشكر أيضًا إلى جميع المشاركين والوفود.
وأعرب ممثل المجموعة الأفريقية، عن تقديره لمصر حكومة وشعبا، على حسن الترحاب والضيافة، وخروج المؤتمر بهذا الشكل الناجح واصفا إياه بـ«نقطة ناجحة».
وأضاف أن بلاده شرفها إلقاء بيان المجموعة الأفريقية، التى تضم صوته إلى صوت بيان مجموعة الـ 77 فى إطار مواجهة التغير المناخى.
واختتم ممثل زامبيا بأن قرارات ختام المؤتمر اليوم، تعطى ثمة بصيص أمل، نحو الالتزام والتنفيذ فى مواجهة التغيرات المناخية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ممثل المجموعة الإفريقية بـCOP27: شكرا مصر حكومة وشعبا على نجاح مؤتمر المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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