مؤتمر المناخ cop27.. الإمارات تشكر مصر

جدة - نرمين السيد - وقالت فى كلمتها بالجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27": "نشكر الدولة المصرية على ما حظينا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".
وكان سامح شكرى، وزير الخارجية، قد دعا مؤتمر الأطراف "كوب 27" بالعمل المشترك حول الزراعة، وأحيل من هيئة المشروعات والتنفيذ إلى مؤتمر الأطراف لمزيد من التوجيه، داعيا المؤتمر إلى اعتماد مشروع القرار المعنون للعمل المشترك حول التنفيذ للإجراءات المناخية المعنية بالزراعة والأمن الغذائى وتمت الموافقة عليه وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.
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