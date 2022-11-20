شكرى: العالم يحتاج إلى التعاطف والتراحم والثقة فى مواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، إنه التقى الوزراء وأعضاء الوفود والنشطاء والأطفال والشباب العام الماضى، لافتًا إلى رغبة الجميع فى جعل هذا الكوكب أكثر احتواء لفرص الحياة الكريمة.





وشدد شكرى، خلال كلمته فى الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27"، على أن العالم يحتاج إلى بناء الثقة والتراحم والتعاطف والتفاهم المشترك فى مواجهة التغيرات المناخية. وقال وزير الخارجية: "استمعنا إلى معاناة الملايين، وحتى لو كان هناك فجوات فى وجهات النظر بين الأطراف فى بعض الأحيان، فلابد من بناء الثقة من أجل العالم الذى يستحق ذلك منا". وتابع شكرى: "على مدار العام الماضى، تعاملت مع فريق عمل من الرجال والنساء، وأعبر لهم عن صادق امتنانى على العمل خلال هذا العام.. وأشكر الأمين العام للأمم المتحدة".

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