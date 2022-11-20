الوطنية للإعلام تنعى ولاء عسكر

جدة - نرمين السيد - نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، الإعلامى القدير ولاء عسكر نائب رئيس الإذاعة المصرية، الذى رحل عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء قدم خلالها للميكروفون إبداعات متميزة أثرت العمل الإعلامى الإذاعى.





وللإعلامى الراحل اسهامات كبيرة فى تطوير العمل الإذاعى من خلال تقلده العديد من المناصب قدم خلالها رؤى وأفكار حديثة ومتطورة، وكان يتمتع بخلق دمث ويحظى بمحبه واحترام جميع زملاء العمل. وتقدمت الوطنية للإعلام، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل ولأسرة الإعلام المصرى داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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