حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 21-11-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21-11-2022
مهنياً: الحلول الوسطى مطلوبة بإلحاح في العمل، ويستحسن أن تبقى كذلك لئلا تدفع ثمن تسرعك في ما بعد
عاطفياً: تصرفات الشريك الغريبة لم تعد تطاق، وقد ترتد سلباً على العلاقة وتوقع الأسوأ بينكما
صحياً: تجابه بشراسة المحاولات التي يسعى أصحابها لتعريض نفسك لأخطار صحية
حظك اليوم برج الثور الاثنين 21-11-2022
مهنياً: من الأفضل تجنّب السرعة والتهور والمجازفات كلياً، إحمِ نفسك من الانفعالات وكن متساهلاً
عاطفياً: عليك أن تنظر إلى العلاقة بإيجابية، وأن تتعلّم كيف تحوّلها إلى تفاهم وانسجام كبير مع الشريك
صحياً: تقتنع بعد عدة محاولات أن التخلص من البدانة رهن بإرادة قوية وحمية قاسية
حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 21-11-2022
مهنياً: رفضك الوساطة في أي مجال، يعزّز موقعك تجاه مسؤوليك ويثبت مدى كبريائك في الأمور الحساسة
عاطفياً: مستقبل العلاقة بالشريك ربما يتحدد اليوم ولا سيما أنّ ما حصل أخيراً كان بمثابة إنذار
صحياً: خفف من الاعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلاً
حظك اليوم برج السرطان الاثنين 21-11-2022
مهنياً: من كان يتمتع بصفاتك يجب الا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجدداً نحو مستقبل أفضل
عاطفياً: يجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصا انه تحمل الكثير بسببك
صحياً: كثرة الضغط الذي تتعرض له يسبب لك وضعاً صحياً غير مستقر
حظك اليوم برج الاسد الاثنين 21-11-2022
مهنياً: يمتاز هذ اليوم بالتواصل مع محيطك والزيارات والمؤتمرات والبحوث والدراسات، ويُؤشر إلى حالة توافق وانسجام
عاطفياً: يبدأ هذا اليوم بضغوط لكنه غير حافل بالمتاعب والأخطاء والجدال، وينتهي سريعاً
صحياً: معنوياتك المرتفعة نتيجة النجاح في بعض أعمالك تنعكس إيجاباً على وضعك الصحي
حظك اليوم - برج العذراء الاثنين 21-11-2022
مهنياً: ربما تجابه بعض الأحداث التي تخربط منهاجك وتغيّر عاداتك، وتواجه معاكسات وعقبات سرعان ما تزول
عاطفياً: تقع تحت سحر أحد الاشخاص الذي ينسيك ما حولك أو ربما تغامر في مجالات جديدة باحثاً عن اللهو والمرح
صحياً: أكثر من شرب المياه ولا سيما في الصباح قبل تناول أي طعام، فهي تفيد الكليتين وتنقيهما
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 21-11-2022
مهنياً: تنتعش الآمال اليوم فيسطع نجمك في مجالك المهني وتتلقى عروضاً كثيرة على طبق من فضة
عاطفياً: قد يحاول بعضهم عرقلة تقدمك عاطفياً، لكنّه لن ينجح في مسعاه ولا سيما أنك تملك أساليب متعددة لإنجاح العلاقة
صحياً: حاول القيام برحلة إلى المناطق الجبلية وممارسة هواية التزلج، فهي مفيدة للصحة
حظك اليوم برج العقرب الاثنين 21-11-2022
عاطفياً: مزاجك المتقلب يسبب لك مزيداً من المواجهات مع الشريك، فكن هادئاً لترتاح أكثر
صحياً: لا تقلق إذا شعرت بأن بعض الورم يظهر على قدميك، ما عليك إلا التخفيف من الوقوف في العمل
حظك اليوم برج القوس الاثنين 21-11-2022
مهنياً: تستقطب التأييد والإعجاب، وتحقّق أهدافًا كثيرة مرّة واحدة، ما يعزّز ثقتك بنفسك ويُحدث تغييرات ايجابية في مجال عملك
عاطفياً: لا تستخدم نفوذك لفرض رأيك على الشريك، فهو بات يحسب الخطوات جيداً لمواجهتك
صحياً: نسق وقتك بين العمل والقيام بالنشاطات الترفيهية والرياضية التي تعود عليك بالفائدة
حظك اليوم برج الجدي الاثنين 21-11-2022
مهنياً: لن تتأخر في استعمال كل ما قدّر لك من قدرات مهنية لإثبات جدارتك، وهذا يعزّز موقعك العملي
عاطفياً: الغيرة تؤدّي إلى أمور معقدة، لكن لا تبالغ في ردات فعلك لأنك تصل إلى طريق مسدود
صحياً: تبدو شاحب اللون، غائر العينين، بسبب الإرهاق في العمل، حاول أن تخفف بعض الشيء
حظك اليوم برج الدلو الاثنين 21-11-2022
مهنياً: تزداد الحظوظ الإيجابية، لكن عليك أن تكون حذراً جداً، ولا تعقّد حياتك، بل عالج الأمور الطارئة بهدوء وبصبر طويل
عاطفياً: تتحسّن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، ذلك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً
صحياً: قد تواجه بعض الأمراض التي تتعلق بالجهاز الهضمي والعصبي، لذلك عليك توخي الحذر
حظك اليوم برج الحوت الاثنين 21-11-2022
مهنياً: يطلب إليك اليوم التخفيف من النقاشات وعرض العضلات أو الدخول في مبارزة كلامية بثقة عالية بالنفس
عاطفياً: لقاء عاطفي انتظرته طويلاً وعلّقت عليه الكثير من الآمال، لكنّك تحقق الحد الأدنى من طموحاتك، وهذا ليس سيئاً
صحياً: واظب على ما باشرته على صعيد الرياضة اليومية، والنتائج الإيجابية تظهر قريباً