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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 21-11-2022

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21-11-2022

مهنياً: الحلول الوسطى مطلوبة بإلحاح في العمل، ويستحسن أن تبقى كذلك لئلا تدفع ثمن تسرعك في ما بعد

عاطفياً: تصرفات الشريك الغريبة لم تعد تطاق، وقد ترتد سلباً على العلاقة وتوقع الأسوأ بينكما

صحياً: تجابه بشراسة المحاولات التي يسعى أصحابها لتعريض نفسك لأخطار صحية

حظك اليوم برج الثور الاثنين 21-11-2022

مهنياً: من الأفضل تجنّب السرعة والتهور والمجازفات كلياً، إحمِ نفسك من الانفعالات وكن متساهلاً

عاطفياً: عليك أن تنظر إلى العلاقة بإيجابية، وأن تتعلّم كيف تحوّلها إلى تفاهم وانسجام كبير مع الشريك

صحياً: تقتنع بعد عدة محاولات أن التخلص من البدانة رهن بإرادة قوية وحمية قاسية

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 21-11-2022

مهنياً: رفضك الوساطة في أي مجال، يعزّز موقعك تجاه مسؤوليك ويثبت مدى كبريائك في الأمور الحساسة

عاطفياً: مستقبل العلاقة بالشريك ربما يتحدد اليوم ولا سيما أنّ ما حصل أخيراً كان بمثابة إنذار

صحياً: خفف من الاعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلاً

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 21-11-2022

مهنياً: من كان يتمتع بصفاتك يجب الا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجدداً نحو مستقبل أفضل

عاطفياً: يجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصا انه تحمل الكثير بسببك

صحياً: كثرة الضغط الذي تتعرض له يسبب لك وضعاً صحياً غير مستقر

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 21-11-2022

مهنياً: يمتاز هذ اليوم بالتواصل مع محيطك والزيارات والمؤتمرات والبحوث والدراسات، ويُؤشر إلى حالة توافق وانسجام

عاطفياً: يبدأ هذا اليوم بضغوط لكنه غير حافل بالمتاعب والأخطاء والجدال، وينتهي سريعاً

صحياً: معنوياتك المرتفعة نتيجة النجاح في بعض أعمالك تنعكس إيجاباً على وضعك الصحي

حظك اليوم - برج العذراء الاثنين 21-11-2022

مهنياً: ربما تجابه بعض الأحداث التي تخربط منهاجك وتغيّر عاداتك، وتواجه معاكسات وعقبات سرعان ما تزول

عاطفياً: تقع تحت سحر أحد الاشخاص الذي ينسيك ما حولك أو ربما تغامر في مجالات جديدة باحثاً عن اللهو والمرح

صحياً: أكثر من شرب المياه ولا سيما في الصباح قبل تناول أي طعام، فهي تفيد الكليتين وتنقيهما

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 21-11-2022

مهنياً: تنتعش الآمال اليوم فيسطع نجمك في مجالك المهني وتتلقى عروضاً كثيرة على طبق من فضة

عاطفياً: قد يحاول بعضهم عرقلة تقدمك عاطفياً، لكنّه لن ينجح في مسعاه ولا سيما أنك تملك أساليب متعددة لإنجاح العلاقة

صحياً: حاول القيام برحلة إلى المناطق الجبلية وممارسة هواية التزلج، فهي مفيدة للصحة

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 21-11-2022

عاطفياً: مزاجك المتقلب يسبب لك مزيداً من المواجهات مع الشريك، فكن هادئاً لترتاح أكثر

صحياً: لا تقلق إذا شعرت بأن بعض الورم يظهر على قدميك، ما عليك إلا التخفيف من الوقوف في العمل

حظك اليوم برج القوس الاثنين 21-11-2022

مهنياً: تستقطب التأييد والإعجاب، وتحقّق أهدافًا كثيرة مرّة واحدة، ما يعزّز ثقتك بنفسك ويُحدث تغييرات ايجابية في مجال عملك

عاطفياً: لا تستخدم نفوذك لفرض رأيك على الشريك، فهو بات يحسب الخطوات جيداً لمواجهتك

صحياً: نسق وقتك بين العمل والقيام بالنشاطات الترفيهية والرياضية التي تعود عليك بالفائدة

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 21-11-2022

مهنياً: لن تتأخر في استعمال كل ما قدّر لك من قدرات مهنية لإثبات جدارتك، وهذا يعزّز موقعك العملي

عاطفياً: الغيرة تؤدّي إلى أمور معقدة، لكن لا تبالغ في ردات فعلك لأنك تصل إلى طريق مسدود

صحياً: تبدو شاحب اللون، غائر العينين، بسبب الإرهاق في العمل، حاول أن تخفف بعض الشيء

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 21-11-2022

مهنياً: تزداد الحظوظ الإيجابية، لكن عليك أن تكون حذراً جداً، ولا تعقّد حياتك، بل عالج الأمور الطارئة بهدوء وبصبر طويل

عاطفياً: تتحسّن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، ذلك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً

صحياً: قد تواجه بعض الأمراض التي تتعلق بالجهاز الهضمي والعصبي، لذلك عليك توخي الحذر

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 21-11-2022

مهنياً: يطلب إليك اليوم التخفيف من النقاشات وعرض العضلات أو الدخول في مبارزة كلامية بثقة عالية بالنفس

عاطفياً: لقاء عاطفي انتظرته طويلاً وعلّقت عليه الكثير من الآمال، لكنّك تحقق الحد الأدنى من طموحاتك، وهذا ليس سيئاً

صحياً: واظب على ما باشرته على صعيد الرياضة اليومية، والنتائج الإيجابية تظهر قريباً

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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