حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 21-11-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21-11-2022

مهنياً: الحلول الوسطى مطلوبة بإلحاح في العمل، ويستحسن أن تبقى كذلك لئلا تدفع ثمن تسرعك في ما بعد

عاطفياً: تصرفات الشريك الغريبة لم تعد تطاق، وقد ترتد سلباً على العلاقة وتوقع الأسوأ بينكما

صحياً: تجابه بشراسة المحاولات التي يسعى أصحابها لتعريض نفسك لأخطار صحية

حظك اليوم برج الثور الاثنين 21-11-2022

مهنياً: من الأفضل تجنّب السرعة والتهور والمجازفات كلياً، إحمِ نفسك من الانفعالات وكن متساهلاً

عاطفياً: عليك أن تنظر إلى العلاقة بإيجابية، وأن تتعلّم كيف تحوّلها إلى تفاهم وانسجام كبير مع الشريك

صحياً: تقتنع بعد عدة محاولات أن التخلص من البدانة رهن بإرادة قوية وحمية قاسية

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 21-11-2022

مهنياً: رفضك الوساطة في أي مجال، يعزّز موقعك تجاه مسؤوليك ويثبت مدى كبريائك في الأمور الحساسة

عاطفياً: مستقبل العلاقة بالشريك ربما يتحدد اليوم ولا سيما أنّ ما حصل أخيراً كان بمثابة إنذار

صحياً: خفف من الاعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلاً

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 21-11-2022

مهنياً: من كان يتمتع بصفاتك يجب الا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجدداً نحو مستقبل أفضل

عاطفياً: يجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصا انه تحمل الكثير بسببك

صحياً: كثرة الضغط الذي تتعرض له يسبب لك وضعاً صحياً غير مستقر

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 21-11-2022

مهنياً: يمتاز هذ اليوم بالتواصل مع محيطك والزيارات والمؤتمرات والبحوث والدراسات، ويُؤشر إلى حالة توافق وانسجام

عاطفياً: يبدأ هذا اليوم بضغوط لكنه غير حافل بالمتاعب والأخطاء والجدال، وينتهي سريعاً

صحياً: معنوياتك المرتفعة نتيجة النجاح في بعض أعمالك تنعكس إيجاباً على وضعك الصحي

حظك اليوم - برج العذراء الاثنين 21-11-2022

مهنياً: ربما تجابه بعض الأحداث التي تخربط منهاجك وتغيّر عاداتك، وتواجه معاكسات وعقبات سرعان ما تزول

عاطفياً: تقع تحت سحر أحد الاشخاص الذي ينسيك ما حولك أو ربما تغامر في مجالات جديدة باحثاً عن اللهو والمرح

صحياً: أكثر من شرب المياه ولا سيما في الصباح قبل تناول أي طعام، فهي تفيد الكليتين وتنقيهما

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 21-11-2022

مهنياً: تنتعش الآمال اليوم فيسطع نجمك في مجالك المهني وتتلقى عروضاً كثيرة على طبق من فضة

عاطفياً: قد يحاول بعضهم عرقلة تقدمك عاطفياً، لكنّه لن ينجح في مسعاه ولا سيما أنك تملك أساليب متعددة لإنجاح العلاقة

صحياً: حاول القيام برحلة إلى المناطق الجبلية وممارسة هواية التزلج، فهي مفيدة للصحة

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 21-11-2022

عاطفياً: مزاجك المتقلب يسبب لك مزيداً من المواجهات مع الشريك، فكن هادئاً لترتاح أكثر

صحياً: لا تقلق إذا شعرت بأن بعض الورم يظهر على قدميك، ما عليك إلا التخفيف من الوقوف في العمل

حظك اليوم برج القوس الاثنين 21-11-2022

مهنياً: تستقطب التأييد والإعجاب، وتحقّق أهدافًا كثيرة مرّة واحدة، ما يعزّز ثقتك بنفسك ويُحدث تغييرات ايجابية في مجال عملك

عاطفياً: لا تستخدم نفوذك لفرض رأيك على الشريك، فهو بات يحسب الخطوات جيداً لمواجهتك

صحياً: نسق وقتك بين العمل والقيام بالنشاطات الترفيهية والرياضية التي تعود عليك بالفائدة

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 21-11-2022

مهنياً: لن تتأخر في استعمال كل ما قدّر لك من قدرات مهنية لإثبات جدارتك، وهذا يعزّز موقعك العملي

عاطفياً: الغيرة تؤدّي إلى أمور معقدة، لكن لا تبالغ في ردات فعلك لأنك تصل إلى طريق مسدود

صحياً: تبدو شاحب اللون، غائر العينين، بسبب الإرهاق في العمل، حاول أن تخفف بعض الشيء

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 21-11-2022

مهنياً: تزداد الحظوظ الإيجابية، لكن عليك أن تكون حذراً جداً، ولا تعقّد حياتك، بل عالج الأمور الطارئة بهدوء وبصبر طويل

عاطفياً: تتحسّن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، ذلك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً

صحياً: قد تواجه بعض الأمراض التي تتعلق بالجهاز الهضمي والعصبي، لذلك عليك توخي الحذر

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 21-11-2022

مهنياً: يطلب إليك اليوم التخفيف من النقاشات وعرض العضلات أو الدخول في مبارزة كلامية بثقة عالية بالنفس

عاطفياً: لقاء عاطفي انتظرته طويلاً وعلّقت عليه الكثير من الآمال، لكنّك تحقق الحد الأدنى من طموحاتك، وهذا ليس سيئاً

صحياً: واظب على ما باشرته على صعيد الرياضة اليومية، والنتائج الإيجابية تظهر قريباً