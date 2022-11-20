جنوب إفريقيا تشيد بالرئاسة المصرية لقمة المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - هنأت جنوب إفريقيا اليوم، الأحد، مصر على نجاحها فى رئاسة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذى اختتم فعالياته منذ قليل بعد التوصل إلى إقرار صندوق المناخ الأخضر.





وأوضحت شبكة "إس إيه بى سى نيوز" الجنوب إفريقية على موقعها الإخبارى أن المؤتمر كان يعكس مدى إلحاح أزمة المناخ والحاجة إلى الحفاظ على هدف درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة من خلال توفير برنامج واضح لدفع أجندة التخفيف من الآن وحتى عام 2030.

ونقلت الشبكة عن باربرا جريسى، وزيرة البيئة والغابات والمصايد السمكية بجنوب إفريقيا، قولها إن مسودة النص كانت تعترف بالحاجة الملحة لإيجاد حل للبلدان النامية التى تعانى من الخسائر والأضرار.

وأضافت على حسابها الرسمى على تويتر: "لقد شجعنا كثيرًا مسودة النص التى تم طرحها، حيث يلتزم المشروع بوضع ترتيبات مالية جديدة للخسائر والأضرار، سيكون هناك تشكيل لجنة انتقالية ستنظر في مصادر التمويل، سننظر فى الطرق وسننظر أيضًا فى الأسئلة المتعلقة بمن سيستفيد وتحت أى ظروف بهدف إنشاء صندوق فى كوب 28".

وكان سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، قد قال، فى كلمته خلال فاعليات قمة المناخ: " نجتمع فى قمة المناخ التى تقام على الأراضى الإفريقية، نجتمع فى ظل ما تعانى منه القارة الإفريقية من أسوأ آثار تغير المناخ.. ولصالح قارتنا والعالم أجمع نحتاج إلى زيادة كبيرة فى الطموحات المتعلقة بالتكيف للحفاظ على مسار 1.5 درجة مئوية.. إفريقيا تحتاج إلى تعزيز الصمود والتصدى للخسائر والأضرار كما اتفقنا عليه فى اتفاقية باريس".

وأضاف: "إفريقيا تحتاج إلى مسار تمويل قابل للتوقع وملائم وله نطاق كبير إضافة إلى الدعم التكنولوجى والمساواة الدولية والتحول للأخضر.. وتنفيذ الالتزامات التى قطعت بها ينبغى الوفاء بها.. لدينا تحد يتعلق بالمؤسسات الدولية وتوفير التمويل وتمويل المشاريع التى تساهم فى التصدى للتغير المناخى".

واستعرض رئيس جنوب إفريقيا، جهود بلاه فى دعم جهود مواجهة تغير المناخ من خلال استراتيجيات للعمل على ذلك، وشراكات مع الدول لتحقيق التكيف، لافتا إلى أن بلاده تأمل فى تنفيذ الالتزامات تجاه هذه الشركات والوفاء بها، وكمية الأموال للشروع فى هذه المشروعات الصعبة تقترب من 90 تريليون دولار أمريكى".

واستضافت مدينة شرم الشيخ مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، والذى امتدت فعالياته من 6 نوفمبر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وكان فرصة مهمة للنظر فى آثار التغير المناخى فى الدول النامية بشكل عام وإفريقيا بشكل خاص، وكذلك لتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015، ولتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ.