متابعة السيسى مستجدات تطوير الخدمات بالقاهرة تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة الأهرام تحت عنوان "الرئيس يتابع مستجدات تطوير الخدمات فى القاهرة"، أن الرئيس السيسى وجه بعدم الاكتفاء بإقامة الأنشطة التجارية والخدمية فى عملية التطوير الجارية لمرافق وطرق وكبارى العاصمة، بل إضافة البعد الثقافى والمعرفى لتلك الأنشطة، وخاصة إنشاء المكتبات.

وأوضحت الصحيفة، أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه، أمس، مع أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ. ح. هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى بالهيئة الهندسية، وعبدالعزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية قوله، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وخاصة فى قطاعات الطرق والكبارى والمشروعات الإنشائية والمعمارية، إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان "الرئيس يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية المجرية تفعيل أطر التعاون والقضايا الدولية"، أوضحت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى أعرب عن تقدير مصر لعمق العلاقات الثنائية التاريخية مع المجر، وما يجمعهما من روابط تعاون وقواسم وقيم مشتركة، انعكست على علاقات صداقة متميزة وممتدة بين البلدين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تصريحات الرئيس، جاءت خلال استقباله أمس الدكتور لاسلو كوفر رئيس الجمعية الوطنية المجرية، وذلك بحضور المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وأندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله، إن الرئيس رحب بزيارة رئيس الجمعية الوطنية المجرية إلى مصر.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة فى جميع المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة التداعيات الدولية مختلفة الأبعاد للأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

من جانبه، أعرب رئيس الجمعية الوطنية المجرية عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيدا بالعلاقات المتميزة التى تربط الشعبين المصرى والمجرى، ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلمانى.

وفى "الأخبار" وتحت عنوان "شباب البرنامج الرئاسى.. خلية نحل أبهرت العالم"، أوضحت الصحيفة، حرص الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على التقاط صورة تذكارية جماعية للشباب المتطوع والمنظم لفعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ وذلك تزامنا مع ختام المؤتمر.

ومنحت سكرتارية الأمم المتحدة، الشباب المشارك فى تنظيم قمة المناخ (cop27)، شهادات تقدير، تكريما لهم على دورهم الفاعل فى نجاح المؤتمر فى نسخته الحالية بشرم الشيخ والتى تعد من أكثر المؤتمرات نجاحا بفضل جهود الشباب المتطوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوتيريش أعرب عن سعادته البالغة بنجاح العملية التنظيمية التى قام بها الشباب المصرى المتطوع، واصفا إياها بأنها "من أفضل المؤتمرات التى كان فيها للمتطوعين دور كبير داخل منطقة الفعاليات وفى مناطق العمل اللوجيستى كالمطارات والفنادق".

وأوضحت الصحيفة أن أمانة المنظمة الأممية أشادت بالجهود الهائلة التى بذلها الشباب المصرى المتطوع، وقدراتهم المتميزة فى العمل الجماعى لإتمام هذا الحدث العالمى فى نسخته الحالية بمدينة شرم الشيخ.. مشيرة إلى أنه شارك قرابة ألفى شاب متطوع فى تنظيم مؤتمر المناخ الذى استضافته مصر فى مدينة السلام "شرم الشيخ"، وقوامهم الأساسى من الشباب المصرى، من أعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وشباب الجامعات والشباب المتطوع من مختلف الوزارات، بالإضافة إلى عدد من الشباب المشاركين من مختلف الجنسيات فى تنظيم المؤتمر، كما تعاون عدد من منظمى المؤتمر مع سكرتارية الأمم المتحدة فى تنظيم الفعاليات فى المنطقة الزرقاء.

ورياضيا وتحت عنوان "اليوم.. الساحرة المستديرة تبدأ السحر فى مونديال النسخة العربية"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن عليك أن تلغى كل موعد مهم لديك خلال 28 يوما بدءا من اليوم، أيا كان موقعك، إذا كنت شغوفا بكرة القدم، إذا كنت مهتما بفلسفة الساحرة المستديرة، فحاول أن تكون فى قلب الحدث حتى إذا كنت خلف شاشات التلفاز.. الليلة تبدأ النسخة الـ22 من كأس العالم لكرة القدم فى قطر، النسخة المتوقع أن تكون مختلفة ومليئة بالمفارقات والتى سنسرد بعضها تاليا.

وأوضحت الصحيفة، أنه وسط ترقب عالمى من المقرر أن ينطلق حفل افتتاح المونديال فى الرابعة عصر اليوم، وقبل ساعتين من بداية مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور والتى ستقام على ستاد البيت.. ومن المقرر أيضا أن يحتوى حفل الافتتاح على فقرات غنائية سواء من مطربين عرب أو أجانب.. مشيرة إلى أن ملعب البيت جاهز لاستضافة الافتتاح بالإضافة لسبعة ملاعب أخرى، وهى الثمامة وأحمد بن على ولوسيل والجنوب وخليفة الدولى والمدينة التعليمية و974.

وفى موضوع آخر وتحت عنوان "رغبة عارمة.. للوصول إلى "اتفاق مناخى"، نقلت صحيفة الجمهورية، عن رئيس مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27 وزير الخارجية سامح شكرى تأكيده على وجود رغبة عارمة من الدول المشاركة للوصول إلى اتفاق مناخى عادل.

وأشارت الصحيفة إلى أن شكرى ناشد - فى تصريحات على هامش مؤتمر المناخ المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ - جميع الأطراف إلى الوصول لاتفاق بشأن النقاط البالغة الأهمية والوقوف على أرضية مشتركة للعمل مع هذه القضايا وكذلك إيجاد سبل لمتابعة المضى فى الحفاظ ومجابهة التغير المناخى.

ولفت إلى أنه بعد النظر والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة تم إعداد النصوص بشأن عدة قضايا وتحديد التوازن فيها، مبينا فى الوقت ذاته أنها سوف تشكل الخطوة التى سوف يتم التحرك منها قدما، وأضاف أنه سوف يتم مواصلة التشاور مع المجموعات المعنية ومنحها الفرصة لمراجعة هذه النصوص والتعليق عليها، وكذلك طرح بعض التعديلات اللازمة.

واقتصاديا، وتحت عنوان إلزام حائزى الأرز بالإخطار عن أماكن التخزين، أوضحت صحيفة الجمهورية أن وزير التموين والتجارة الداخلية ‏الدكتور على المصيلحى ‏أصدر قرارا وزاريا بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز ‏باعتباره من المنتجات الاستراتيجية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن القرار شمل فى ‏مادته الأولى ضرورة إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم، ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك، وإلزام حائزى الأرز ‏الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع للجمهور.

ولفتت إلى أنه يجب أن يتضمن الإخطار الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبأة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

وبالانتقال إلى المصرى اليوم، أوضحت الصحيفة تحت عنوان "التعليم تعدل مواصفات امتحان العربى للأول والثانى الثانوى"، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت تغيير مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2022 - 2023، لتكون القراءة 10 أسئلة على قطعتين على أن يكون السؤالان الخامس والعاشر مقاليين والدرجة 10 درجات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبحسب المواصفات الجديدة تكون النصوص 8 أسئلة على نصين ويكون السؤال الأخير مقاليا والدرجة 8 درجات، والأدب سؤالان مقاليان والدرجة درجتان والبلاغة سؤالان من درجتين، الأول اختيار من متعدد بدرجة والثانى مقالى بدرجة والنحو 8 أسئلة والسؤال الأخير مقالى الدرجة 8 درجات، أما التعبير الوظيفى 3 درجات (دعوة. إعلان - تعليق) للصف الأول، وبسط وتلخيص للصف الثانى، والتعبير الإبداعى 7 درجات عبارة عن 15 سطرا وصفا أو شرحا أو سرد قصة وتكون الدرجة الكلية للامتحان 40 درجة.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة تأكيدها عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على مستوى الإدارة التعليمية، على أن يتم إعداد بنوك الأسئلة وفقا للمواصفات التى حددها المركز القومى للامتحانات والإدارة المركزية للتعليم الثانوى، وتتضمن الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد وعودة الأسئلة المقالية القصيرة بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

وفى شأن مختلف، وتحت عنوان الحكومة تتابع إحياء أول عاصمة إسلامية فى إفريقيا، أوضحت صحيفة المصرى اليوم أنه نظرا لما سيحققه المشروع من نقلة حضارية بالمنطقة وإحياء أول عاصمة إسلامية فى إفريقيا والحفاظ على العمارة الإسلامية الخالدة بها، لتصبح مدينة الفسطاط متحفا مفتوحا أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم، تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مشروعات تطوير حديقة تلال الفسطاط، وساحة عمرو بن العاص ومنطقة عين الحياة بالقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن مدبولى تأكيده، خلال الجولة التى رافقه فيها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وخالد عبدالعال محافظ القاهرة ومحمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير أمس، حرصه الشديد على متابعة مراحل تنفيذ هذه المشروعات الحيوية بكل مكوناتها وعناصرها على أرض الواقع وبصفة دورية لدفع العمل بها، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة مراحل تطوير منطقة الفسطاط، مع مراعاة التصميم الحضارى ذى الطابع المعمارى العريق، بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية.