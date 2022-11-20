تصفيق حار وتحية لوزير الخارجية بعد إلقاء كلمته فى ختام مؤتمر المناخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى الكلمة الختامية، أكد سامح شكرى وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ COP27 أن 112 من القادة والزعماء انضموا لقمة التنفيذ، وتم التشديد على ضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من الوفاء والوصول لنتائج ملموسة.

وأضاف شكرى، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP27 لإقرار عدد من التوصيات والقرارات، أن القرارات التى تم التوصل إليها هى بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيز التنفيذ والانتقال للحياد المناخى والقدرة على الصمود، داعيا الجميع لاستخدام هذه القرارات ومشروعاتها ليس ككلمات على الورق، ولكن كرسائل موجهة للعالم من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق.