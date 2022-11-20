سيمون ستيل: COP27 أسس صندوقا للأضرار الناتجة عن تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستيل، خلال الكلمة التى ألقاها بالجلسة الختامية بقمة المناخ فى شرم الشيخ، برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى، أن التعامل مع التغيرات المناخية أمر ضرورى من أجل التنمية، مضيفا أن قمة المناخ COP27 وضعت معالم الطريق خاصة حول تمويل الأضرار والخسائر.

وتابع: مصر كانت حريصة على الانتقال العادل وتمكنت من الوصول إلى حلول مبتكرة لتيسير تنفيذ الحلول لجميع الأطراف.