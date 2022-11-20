 سامح شكرى يطالب مؤتمر الأطراف بالعمل المشترك حول الزراعة

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية سامح شكرى، مؤتمر الأطراف كوب 27 للنظر فى البند 12 من تقرير آثار تنفيذ تدابير الاستجابة، حيث لم تستطع هيئة المشروعات والتنفيذ إكمال النظر فى هذه المسألة، ثم أحيلت إلى مزيد من التوجيه، وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.





وطالب سامح شكرى، مؤتمر الأطراف بالنظر فى البند الـ13 حول الاستعراض الدولى الثانى للهدف العالمى طويل الأجل فى إطار بدء الاتفاقية والتقدم العام من أجل إنجازه، والهيئتان لم تستطع النظر فى هذه المسألة، وأحيلت لمؤتمر الأطراف لمزيد من التوجيه وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض. ودعا سامح شكرى، مؤتمر الأطراف للعودة إلى البند الفرعى لتقرير الهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ، والهيئة لم تستطع اختتام النظر فى خطط التكيف الوطنية وأحيلت لمؤتمر الأطراف لمزيد من التوجيه، وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض. وطالب شكرى، مؤتمر الأطراف بالعمل المشترك حول الزراعة، وأحيل من هيئة المشروعات والتنفيذ إلى مؤتمر الأطراف لمزيد من التوجيه، داعيا المؤتمر إلى اعتماد مشروع القرار المعنون للعمل المشترك حول التنفيذ للإجراءات المناخية المعنية بالزراعة والأمن الغذائى وتمت الموافقة عليه وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.

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