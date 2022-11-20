شكرى: القرارات التى تم التوصل إليها فى مؤتمر المناخ هى رسائل موجهة للعالم

جدة - نرمين السيد - أكد سامح شكرى وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ COP27، أن 112 من القادة والزعماء انضموا لقمة التنفيذ، وتم التشديد على ضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من الوفاء والوصول لنتائج ملموسة.





وأضاف شكرى، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP27 لإقرار عدد من التوصيات والقرارات، أن القرارات التى تم التوصل إليها هى بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيز التنفيذ والانتقال للحياد المناخى والقدرة على الصمود، داعيا الجميع لاستخدام هذه القرارات ومشروعاتها ليس ككلمات على الورق، ولكن كرسائل موجهة للعالم من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق. وطالب باعتماد مشروعات القرارات المعروضة على الجميع، مضيفا "العالم يتابعنا ويشاهدنا وأناشدكم جميعا أن تكونوا على مستوى المسؤولية ونرجوها كمجتمع دولى ولاسيما من قبل الأكثر تضررا وهشاشة والذين ساهموا بأقل نسبة فى التغير المناخي". وأبدى أمله فى استمرار النظر للمقررات والاستنتاجات التى تمت التوصية بها من قبل مؤتمر الأطراف، معربا عن امتنانه للوفود والمجموعات المتواصلة معه ومع الوفد مما سمح بالوصول إلى النتيجة النهائية التى تم الوصول إليها.

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