عاجل- الرئيس السيسى يتوجه إلى قطر اليوم لحضور حفل افتتاح كأس العالم

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس فى هذا الحدث الرياضى العالمى تأتى تلبيةً لدعوة شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، وذلك فى ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة، التى تربط بين مصر وقطر.

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