COP27.. شكرى يدعو للنظر إلى المسائل المرتبطة بترتيبات التمويل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP27 والذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ.

وحول المسائل المرتبطة ببرنامج العمل لتعزيز على وجه العجالة طموح التخفيف والتنفيذ المشار إليه، قال: "إن الهيئة الفرعية للتنفيذ لن تتمكن من النظر فى هذه المسائل وتم إحالتها لاجتماع اتفاق باريس لمزيد من التوجيه"، داعيا اجتماع اتفاق باريس للنظر فى المشروع المقرر بعنوان "مسائل ترتبط ببرنامج العمل للتعزيز العاجل لطموح التخفيف والتنفيذ المشار إليه".

ودعا وزير الخارجية سامح شكرى لاعتماد المقرر بعنوان "خطة التنفيذ الخاصة بشرم الشيخ"، واتخاذ القرار على هذا النحو، كما دعا اجتماع أطراف اتفاق باريس إلى النظر فى تقارير لجنة التكييف ومراجعة فعالية التقدم وأداء لجنة التكيف واستكمال النظر فى هذه المسائل، وتم إحالتهم إلى اجتماع أطراف اتفاق باريس للنظر فى التوجهات وأن يقام مشاورات إضافية إلى المسودة المقررة أمامنا، وطالب باعتماد مسودة القرار بعنوان "تقرير لجنة التكيف عام 2022 ومراجعة التقدم والفعالية وأداء لجنة التكيف" كما ورد فى الوثيقة واتخاذ القرار على هذا النحو دون اعتراض.

كما طالب بالنظر فى المادة السابعة على جدول الأعمال "آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار التى ترافق آثار تغير المناخ واستطعنا التوصل إلى حل يسمح بهذا العمل الحساس الخاص بالآلية أن يستمر وأن يحقق التقدم"، داعيا لاعتماد المسودة المقرة واتخاذ القرار على هذا النحو دون أى اعتراض.

وبخصوص المسائل المتصلة بشبكة سانتياجو فى إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخى قدموا توصية إلى الهيئات المعنية للنظر فى المسألة، وطالب مؤتمر أطراف باريس باعتماد مشروع القرار المعنون شبكة سانتياجو لتلافى وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار فى إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بأثآر التغير المناخى ولا يوجد اعتراض وتقرر الأمر على هذا النحو.

ودعا المؤتمر إلى النظر فى المسائل المتصلة بأقل البلدان نموا، وهيئة التنفيذ لم تستطع اختتام النظر في هذه المسألة وأحيلت إلى مؤتمر أطراف باريس لمزيد من التوجيه، وستعقد مشاورات عقب ذلك، مطالبا المؤتمر باعتماد مشروع القرار المتعلق بهذا الشأن وتقرر الأمر على هذا النحو ولا اعتراض.

وحول البنود 13-14-15 المتصلة بالمادة السادسة باتفاق باريس ولم تستطع هيئة المشروعات الوصول إلى قرارات حول هذه المسألة، طالب بالنظر فى البند الـ(13) والمتعلق بالتوجيه بالمقاربات التعاونية المحالة فى إطار المادة السادسة والفقرة الثانية فى اتفاق باريس، داعيا مؤتمر أطراف باريس لاعتماد مشروع القرار المعنون" المسائل المتصلة بالمقاربات التعاونية المحالة إلى المادة السادسة الفقرة الثانية فى اتفاق باريس وتقرر الأمر على هذا النحو.

كما دعا مؤتمر أطراف باريس للنظر فى البند الـ14، واعتماد مشروع القرار المعنون التوجيه حول الآلية التى أنشئت بموجب المادة السادسة الفقرة الرابعة من اتفاق باريس وتقرر الأمر على هذا النحو.

ودعا وزير الخارجية سامح شكرى مؤتمر أطراف باريس إلى البند 15 لبرنامج عمل تحت إطار المقاربة غير السوقية المحال إلى المادة السادسة الفقرة الثامنة من اتفاق باريس.

كما دعا شكرى مؤتمر أطراف باريس إلى اعتماد مشروع القرارات المعنونة للمسائل المتصلة ببرنامج العمل فى إطار المقاربة غير السوقية المحالة إلى المادة السادسة الفقرة الثامنة من اتفاق باريس، مؤكدا أنه أقر الأمر على هذا النحو.

وطالب وزير الخارجية مؤتمر أطراف باريس إلى النظر فى البند الفرعى 8 ج توجيه إلى مرفق البيئة، داعيا المؤتمر إلى اعتماد مشروع القرار المعنون توجيه إلى مرفق البيئة العالمية الوارد فى الوثيقة "إف تريبل سى بى إيه سى إم إيه 2022 إل"، وأشار إلى أنه لم يتلق أى اعتراض.. قائلا "أقر الأمر على هذا النحو".

ودعا وزير الخارجية مؤتمر أطراف باريس إلى النظر فى البند الفرعى 8 ب توجيه لصندوق المناخ الأخضر، كما دعا مؤتمر أطراف باريس إلى اعتماد مشروع القرار المعنون توجيه إلى صندوق المناخ الأخضر الوارد فى الوثيقة، مشيرا إلى أنه لم يتلق أى اعتراض .. قائلا "أقر الأمر على هذا النحو ".