البابا تواضروس: سلامة الوطن تعنى سلامة الكنيسة

جدة - نرمين السيد - أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن سلامة الوطن تعنى سلامة الكنيسة، وأن لدينا أناسا أمناء فى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسى وهم أيضا يحرصون على سلامة الوطن وسلامة الناس.





وقال البابا تواضروس الثانى - فى كلمته خلال الاحتفال الذى نظمه اليوم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة مرور 10 سنوات على جلوسه بطريركا للكنيسة الأرثوذكسية - إنه فى أصعب الظروف لم يكن يفكر إلا فى سلامة الوطن، وتابع "أننا كسبنا من التحلى بالهدوء والحكمة آنذاك أنى لم أجرح أبدًا سلامة الوطن، وأن هذه الرؤية أثمرت مزايا عديدة من أبرزها قانون بناء الكنائس الذى لولا إصرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والبرلمان لما خرج إلى النور

وحملت الاحتفالية عنوان "من جيل إلى جيل"، حيث وضعت رؤيتها على أساس رصد النهضة والنمو الحادث فى الكنيسة القبطية عبر مايزيد عن ٦٠ سنة ابتداءً من سيامة قداسة البابا كيرلس السادس ثم قداسة البابا شنودة الثالث ثم العشر سنوات الأخيرة وهى ما مضى من عهد قداسة البابا تواضروس الثانى حتى الآن.

وبدأت الاحتفالية بافتتاح قداسة البابا تواضروس المقر الإدارى الجديد التابع للمقر البابوي، حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لافتتاح المبنى، ثم عرض فيلم تسجيلى لمرافق المبنى الإدارى واستمع قداسته وأحبار الكنيسة الحاضرون لشرح عن مراحل البناء والتأثيث والتجهيز.

وعقب الافتتاح، توجه موكب قداسة البابا إلى فناء الكاتدرائية التى كان يصطف على درجاتها ١٦ فريق كورال من عدة إيبارشيات بالوجهين القبلى والبحرى إلى جانب كنائس القاهرة، حيث سبحوا بترنيمتى "كنيستى القبطية" و"راعينا الأمين"، وحرص قداسة البابا على التقاط صور تذكارية مع أعضاء فرق الكورال.

ثم أنشد خورس الشمامسة ألحان الفرح فى مقدمة الموكب فى اتجاه مبنى مسرح الأنبا رويس حيث افتتح قداسته معرض الصور الذى يؤرخ لأعمال الباباوات الثلاثة، قبل أن يدخل الموكب إلى داخل المسرح لاستكمال فقرات الاحتفالية التى تضمنت كلمة المجمع المقدس ألقاها نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، تلاه فيلم وثائقى حمل نفس عنوان الاحتفالية "من جيل إلى جيل" وآخر بعنوان "وطنية الكنيسة" إلى جانب عرض لأهم المبادرات التى أطلقتها أو شاركت فيها الكنيسة خلال السنوات الماضية، فكرة مختصرة عن ملتقيات لوجوس للشباب.