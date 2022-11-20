ختام COP 27.. سامح شكرى يعرب عن امتنانه للرئيس السيسى لدعمه قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وأعرب شكرى، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ، اليوم الأحد، عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه ومتابعته لقمة المناخ بشرم الشيخ، مشيرا إلى أننا فى مصر أظهرنا أننا نبنى سياستنا بناء على الدليل العلمى.

وأكد أن العالم يحتاج إلى الثقة فى مواجهة تغير المناخ، وصندوق الخسائر والأضرار سيتعامل مع معاناة ملايين البشر حول العالم.

وأعلن سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس مؤتمر المناخ ، إقرار نص ختامى يحث على خفض سريع للانبعاثات، إلى جانب صندوق المناخ الأخضر فى الجلسة الختامية لمؤتمر كوب 27.

ووافقت الجلسة الختامية بالإجماع على الوثيقة التى تمثل الاتفاق السياسى فى المؤتمر، ووافقت الدول المشاركة على اتفاق شامل للمناخ.

كما أعلن شكري، موافقة الدول المشاركة، على اعتماد مشروع القرار المعنون "شبكة سانتياجو" لتلافى وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار، فى إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي.

واتفقت الدول المشاركة فى مؤتمر المناخ cop 27 فى مصر، اليوم على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية، وأيّد المجتمعون بندًا يقضى بإنشاء الصندوق، الذى يهدف لمساعدة الدول النامية، على تحمل تكاليف التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية.