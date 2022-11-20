قمة المناخ تقر نصا ختاميا يحث على خفض سريع للانبعاثات

جدة - نرمين السيد - أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس مؤتمر المناخ COP 27، الموافقة إقرار نص ختامى يحث على خفض سريع للانبعاثات، إلى جانب صندوق المناخ الأخضر فى الجلسة الختامية لمؤتمر كوب 27





ووافقت الجلسة الختامية بالإجماع على الوثيقة التى تمثل الاتفاق السياسى فى المؤتمر، ووافقت الدول المشاركة على اتفاق شامل للمناخ. كما أعلن شكري، خلال الجلسة الختامية اليوم الأحد، موافقة الدول المشاركة، على اعتماد مشروع القرار المعنون "شبكة سانتياجو" لتلافى وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار، فى إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي. واتفقت الدول المشاركة فى مؤتمر المناخ "cop 27" فى مصر، اليوم على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية، وأيّد المجتمعون بندًا يقضى بإنشاء الصندوق، الذى يهدف لمساعدة الدول النامية، على تحمل تكاليف التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية.

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