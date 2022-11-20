شكرى: الموافقة بالاجماع على الوثيقة التى تمثل الاتفاق السياسى فى COP 27

جدة - نرمين السيد - أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس مؤتمر المناخ COP 27، الموافقة بالاجماع على الوثيقة التي تمثل الاتفاق السياسي في المؤتمر، ووافقت الدول المشاركة على اتفاق شامل للمناخ.





وأضاف شكري، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الأطراف "كوب 27": "أعلن موافقة الدول المشاركة، على اعتماد مشروع القرار المعنون "شبكة سانتياجو" لتلافي وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار، في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي".

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