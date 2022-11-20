جدة - نرمين السيد - قال سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس "cop 27"، إن المفاوضين فى مؤتمر المناخ أقروا إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من تداعيات "تغير المناخ" وهو "صندوق الخسائر والأضرار".





وناشد شكرى خلال كلمته بالجلسة الختامية، الأحد، المشاركين فى قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية، اعتماد مشروعات القرارات التى ستعرض عليهم. وأشار رئيس مؤتمر" cop 27" إلى أن هناك اتفاقًا مبدئيًا على تعويض الدول الفقيرة عن الأضرار المناخية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يعلن إقرار صندوق الخسائر والأضرار بمؤتمر المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.