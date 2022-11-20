الضرائب تعلن آخر فرصة لأصحاب المهن الحرة للتسجيل فى الفاتورة الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وأوضح، أن منظومة الفاتورة الالكترونية بدأت منذ سنة ونصف على 8 مراحل، مؤكدا انتهاء المرحلة السابعة وحاليا يعملون فى المرحلة الثامنة، وهى عبارة عن أربع مراحل فرعية واعتبارا من شهر 12 تنتهى منظومة الفاتورة الالكترونية على مستوى الجمهورية.
وأضاف سعيد فؤاد، فى لقاء ببرنامج من مصر، مع الاعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن الفاتورة الالكترونية عبارة عن جزئين من بائع لبائع آخر ومصلحة الضرائب تعممها على مستوى الجمهورية من 15 ديسمبر وستعطى فرصة حتى مارس بالتعامل بالفاتورة الالكترونية.
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