دار الإفتاء تحسم جدل حكم تنظيم النسل

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدار عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنه يباح استعمال كل وسيلة يعتمدها الأطباء لتنظيم النسل، بحيث تتوافر فيها المعايير الطبية التى تمنع الضرر الطبى وتحقق المصلحة المرجوة من الوسيلة.

وأوضحت أنه يكون ذلك أيضًا بالتراضى بين الزوجين. وقد أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية -من قبل- العزل كوسيلةٍ لمنع الحمل؛ لأن العزل كان هو الطريق المعروف فى وقتهم ومن قبلهم فى عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وليس لاقتصار الأمر عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.